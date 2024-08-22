День флага России: самые интересные факты про национальный триколор

В 2024 году этому официально установленному в 1994 году празднику исполняется 30 лет.
Напомним, праздник появился после августовского путча (18−21 августа 1991 года), знаменующего распад СССР.
Факт 1. Восстановить исторический триколор предложила в ноябре 1990 года комиссия, которой было поручено разработать проект нового флага РСФСР. Почти без разногласий было решено: Россия имела бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей, он должен вернуться. В 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил считать исторический триколор официальным национальным флагом.
И именно 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», в котором отмечалось, что «до установления специальным законом государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации». Поправку к Конституции с описанием нового флага съезд народных депутатов принял в ноябре того же года.
Факт 2. По случаю восстановления исторического флага в 1994 году первый президент России Борис Ельцин назначил 22 августа государственным праздником. В указе написано, что знаменательная дата необходима «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».
Факт 3. Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос:
— верхняя — белого цвета;
— средняя — синего цвета;
— нижняя — красного цвета.
Отношение длины флага к его ширине 2:3.
Факт 4. Первый официальный флаг у России появился в 1668 году, когда понадобилось знамя для первого русского военного корабля «Орел». Это судно было предназначено для охраны персидских купцов во время их торговых экспедиций по Каспию и Волге.
Строительство корабля походило под руководством голландца Давида Бутлера, который и заявил о необходимости тканей для корабельных знамен тех расцветок, которые укажет царь. При этом Бутлер отметил в своем прошении, что принято использовать те цвета, которые считаются государственными.
Достоверно неизвестно как точно выглядел флаг на «Орле», но все историки сходятся в одном: на красно-сине-белом фоне был вышит двуглавый орел, который к тому моменту уже был государственным гербом.
Факт 5. Слово «флаг» — голландского происхождения, изначально означало «корабельное знамя». Само слово начало широко использоваться в России со времен Петра I. Он значительно расширил русскую знаменную систему — помимо знамен армейских полков, появился царский, позднее императорский, штандарт; флаги военного и торгового флота.
Первый дошедший до нас образец — так называемый «флаг царя московского» Петра I — в 1693 году был поднят на корабле «Святой Петр». Это три равновеликие горизонтальные полосы белого, синего и красного цветов, посередине — золотой двуглавый орел.
Этот флаг находится в Центральном военно-морском музее и является самым старым из сохранившихся российских триколоров.
20 января 1705 года Петр I официально сделал триколор флагом торгового флота, сопроводив текст указа рисунком флага из трех полос — белой, синей и красной.
Факт 6. Белый, синий и красный цвета с древних времен на Руси означали:
белый цвет — благородство и откровенность;
синий цвет — верность, честность, безупречность и целомудрие;
красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.
В 1896 году при Николае II три цвета флага, ставшего тогда национальным, получили официальное толкование: красный цвет означал «державность»; синий — цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия; белый — цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России.
Наиболее универсальная, но неофициальная трактовка использования именно этих цветов такова: белый символизирует мир и чистоту; синий — это цвет веры, приверженности идеалу, постоянства; красный обозначает энергию, силу, кровь, потерянную во имя родины.