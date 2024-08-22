Будет солнце: синоптики Башкирии дали обнадеживающий прогноз

Синоптики Башкирии обнадежили хорошим прогнозом: в республике ожилается солнечная погода. Однако в некоторых районах возможны кратковременные дожди.
По прогнозам Башгидромета, 22 августа еще будет пасмурно и дождливо. В отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный. Температура воздуха поднимется до +15,+20°.
23 августа днём ожидается солнечная погода. Местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +18,+23°.
24 августа также будет относительно тепло: ночью +7,+12°, днем +18,+23°. Местами возможны небольшие дожди.