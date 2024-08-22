Сегодня, 22 августа, в Омском аэропорту массово задерживаются вылеты. Судя по данным онлайн-табло, задержаны семь утренних рейсов.
Борт «Сочи—Адлер» авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Омска в 4:30. По факту улетел в 5:19.
Рейс на Москву авиакомпани’Аэрофлот«задержан с 5:50 до 8:40. Второй рейс той же авиакомпании — с 8:05 до 11:00. То же направление от “Уральских авиалиний” — с 6:30 до 8:40.
Борт на Санкт-Петербург («Россия») по расписанию должен был вылететь в 6:40, задержан до 9:40. Также задержан рейс на Казань и еще один рейс на Сочи.
В то же время точно по расписанию готовятся вылететь утренние рейсы на Санкт-Петербург — в 9:10, и в Новосибирск — в 10:00.