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В Омском аэропорту массово задерживаются вылеты

На данный момент с опозданием из воздушной гавани отправятся семь рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 августа, в Омском аэропорту массово задерживаются вылеты. Судя по данным онлайн-табло, задержаны семь утренних рейсов.

Борт «Сочи—Адлер» авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Омска в 4:30. По факту улетел в 5:19.

Рейс на Москву авиакомпани’Аэрофлот«задержан с 5:50 до 8:40. Второй рейс той же авиакомпании — с 8:05 до 11:00. То же направление от “Уральских авиалиний” — с 6:30 до 8:40.

Борт на Санкт-Петербург («Россия») по расписанию должен был вылететь в 6:40, задержан до 9:40. Также задержан рейс на Казань и еще один рейс на Сочи.

В то же время точно по расписанию готовятся вылететь утренние рейсы на Санкт-Петербург — в 9:10, и в Новосибирск — в 10:00.