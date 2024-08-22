Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Кроме этого, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ — прием такого препарата становится небезопасным, потому что может привести к передозировке. Также продавцы предлагают лекарственные средства в разделах «пищевые добавки», «лечебное питание», «удобрения», «аксессуары для обуви» и другие. Например, препарат «Нурофен» продавался в разделе «Карамель жидкая, сиропы, топпинги», «Флогэнзим» продавался в разделе «Удобрения и уход за растениями».