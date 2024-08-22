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Иртышскую Набережную может затопить сточными водами

Названа причина перекрытия улицы Циолковского.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 20 августа в Омске неожиданно для всех дорожные службы перекрыли улицу Циолковского. Это привело к огромным пробкам и недовольству омичей. Люди возмущались тем, что дорогу перекрыли неожиданно.

Как выяснилось, для неожиданного перекрытия улицы были весомые основания. Как сообщили в мэрии, дорогу перекрыли для ремонта проходящего на этом участке канализационного коллектора.

«Выход из строя напорного коллектора может привести к затоплению сточными водами Иртышской Набережной» — уточнили в администрации.

Ремонтные работы проводит «ОмскВодоканал», компания приносит извинения за доставленные неудобства.