Иртышскую Набережную может затопить сточными водами

С вечера 20 августа в Омске неожиданно для всех дорожные службы перекрыли улицу Циолковского. Это привело к огромным пробкам и недовольству омичей. Люди возмущались тем, что дорогу перекрыли неожиданно.
Как выяснилось, для неожиданного перекрытия улицы были весомые основания. Как сообщили в мэрии, дорогу перекрыли для ремонта проходящего на этом участке канализационного коллектора.
«Выход из строя напорного коллектора может привести к затоплению сточными водами Иртышской Набережной» — уточнили в администрации.
Ремонтные работы проводит «ОмскВодоканал», компания приносит извинения за доставленные неудобства.