В российский прокат вышла франшиза «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Парочка проводит дни в любви, алкоголе и танцах в клубах, однако идиллия заканчивается — подруга Шелли найдена мертвой из-за некой видеозаписи, а вскоре люди инфернального злодея Винсента Роуга (Дэнни Хьюстон) губят и главных героев. Однако на том свете юноша получает второй шанс — вернуться к жизни, став неуязвимым для ножей и пуль, и отомстить за свою любовь.