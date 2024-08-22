В российский прокат вышла франшиза «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Сюжет «Ворона» нового образца рассказывает о том, как Эрик Дрейвен (Билл Скарсгард) и красавица Шелли (британская певица FKA Twigs) знакомятся в реабилитационном центре и сбегают оттуда, когда за девушкой приходят опасные люди.
Парочка проводит дни в любви, алкоголе и танцах в клубах, однако идиллия заканчивается — подруга Шелли найдена мертвой из-за некой видеозаписи, а вскоре люди инфернального злодея Винсента Роуга (Дэнни Хьюстон) губят и главных героев. Однако на том свете юноша получает второй шанс — вернуться к жизни, став неуязвимым для ножей и пуль, и отомстить за свою любовь.
Фильм рассчитан на молодое поколение любителей готической субкультуры и любви до и после гроба. Прежде всего это заметно по саундтреку. Кроме новомодных постпанков The Veils и Traitrs в фильме звучат Enya, Гэри Ньюман и повлиявшие на создание комикса Joy Division.
Как говорит режиссер Сандерс, при создании главного героя он вспоминал свою молодость в 1990-х, добавив немного от образов рэперов Lil Peep и Post Malone.
Билл Скарсгард, сыгравший Ворона, отметил, что, работая над ролью, не ориентировался на Брэндона Ли и хотел создать с режиссером нечто свое, переосмыслить сюжет, сделав упор на любовь, адаптировать для современной аудитории. Стремление актера похвально, только почему-то Эрик Дрейвен превратился в подкачанного эмо-подростка и вызывает вместо восхищения и сочувствия неловкость.
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