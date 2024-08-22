На городской набережной Перми проведут шествие колесницы Ратха-ятра

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, Пермь станет местом проведения фестиваля «Здравствуй, Индия!». Перед пермяками с единственным концертом этно-фьюжен «В ритме сердца» выступит известный индийский музыкант Битту Маллик. На набережной проведут шествие колесницы Ратха-ятра.
Организатором Пермского фестиваля «Здравствуй, Индия!» выступил Центр Сарасвати. Жителей города познакомят с индийской музыкой и культурными традициями. Главными темами фестиваля станут семейные ценности и многонациональность, объединяющие народы России и Индии.
В пространстве «Часовой завод» на ул. Чернышевского, 28 выступит известный исполнитель из Индии Битту Маллик. Он является потомственным музыкантом в 13-м поколении. Его семья хранит музыкальные традиции уже 500 лет. Концерт пройдет 24 августа в 19:00.
На следующий день, 25 августа, с 12:00 до 19:00 пермская набережная станет местом яркого и красочного праздника с танцами и песнями. Все желающие окунутся в культуру Индии, смогут примерить сари и мехенди.
Как пояснили в городском департаменте культуры, Пермский фестиваль «Здравствуй, Индия!» завершит традиционное шествие колесницы Ратха-ятра. В Индии он известен прохождением трех огромных украшенных колесниц, напоминающих храмы. (6+).