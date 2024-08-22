В Уфе вырастет плата за проезд на автобусы до поселков. Стоимость проезда до Нагаево, Некрасово, Жилино и Зинино изменится с 14 сентября.
Как сообщили в Минтрансе РБ, перевозчик «Компания Уфа-Лайн» оповестил о предстоящем повышении стоимости проезда на ряде своих маршрутов.
В частности, с 14 сентября цена за проезд за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» будет следующей: на автобусах № 278 «Ул. Рощинская (Нагаево) — Больница № 21» — 90 рублей, на автобусах № 297 «Некрасово — ул. имени города Галле» — 41 рубль.
При этом на маршруте № 278 стоимость проезда от Уфы до ост. «Сады Агидель» составит 60 рублей, до ост. «Жилино» — 80 рублей, до ост. «Зинино» и «Нагаево» — 90 рублей.