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В Уфе вырастет плата за проезд на автобусы до поселков

Стоимость проезда до Нагаево, Некрасово, Жилино и Зинино изменится с 14 сентября.

В Уфе вырастет плата за проезд на автобусы до поселков. Стоимость проезда до Нагаево, Некрасово, Жилино и Зинино изменится с 14 сентября.

Как сообщили в Минтрансе РБ, перевозчик «Компания Уфа-Лайн» оповестил о предстоящем повышении стоимости проезда на ряде своих маршрутов.

В частности, с 14 сентября цена за проезд за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» будет следующей: на автобусах № 278 «Ул. Рощинская (Нагаево) — Больница № 21» — 90 рублей, на автобусах № 297 «Некрасово — ул. имени города Галле» — 41 рубль.

При этом на маршруте № 278 стоимость проезда от Уфы до ост. «Сады Агидель» составит 60 рублей, до ост. «Жилино» — 80 рублей, до ост. «Зинино» и «Нагаево» — 90 рублей.