Три детских сердца спасли хирурги Иркутской областной клинической больницы

Детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы впервые провели три уникальные операции на детских сердцах. Им удалось заменить поврежденные клапаны сердца на биологический протез (гомографт). Благодаря этой отечественной разработке, врачи смогут полностью устранять порок сердца. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Раньше детских протезов не существовало. Необходимо было ждать, пока ребенок вырастет, только потом было разрешено проводить операции. Теперь хирурги смогут помочь даже младенцам. Биологические протезы используются всего в нескольких больницах России. Врачи ИОКБ за последние два года сделали возможными 15 различных видов кардиовмешательств для детей.
— Одна из пациенток — пятилетняя девочка. Ее мама рассказала, что порок сердца у ребенка диагностировали еще во время беременности, у малышки была выраженная недостаточность одного из клапанов. Накануне хирурги заменили ей поврежденный клапан на биологический протез. Операция длилась 10 часов. Иркутские врачи подарили девочке полноценную жизнь, — рассказал Игорь Кобзев.
Теперь ребенок может заниматься многими видами спорта, танцами. Но девочка отдает предпочтение рисованию.
— Все позади, на душе стало легче, — рассказывает мама прооперированного ребенка.
На данный момент одного ребенка уже выписали из больницы, еще двое детей отправятся домой уже на днях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что новое научное оборудование создают биологи в ИГУ.