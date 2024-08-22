Три детских сердца спасли хирурги Иркутской областной клинической больницы

Раньше детских протезов не существовало. Необходимо было ждать, пока ребенок вырастет, только потом было разрешено проводить операции. Теперь хирурги смогут помочь даже младенцам. Биологические протезы используются всего в нескольких больницах России. Врачи ИОКБ за последние два года сделали возможными 15 различных видов кардиовмешательств для детей.