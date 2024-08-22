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Эксперт Шихов объявил об окончании дождей до конца недели в Пермском крае

21 августа он назвал самым холодным днём на неделе.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 77% 763 мм рт. ст. +18°
Источник: Аргументы и факты

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов анонсировал окончание дождей в Пермском крае до конца текущей недели.

Как рассказал специалист сайту perm.aif.ru, в ближайшие дни осадков в Прикамье не ожидается. По словам Андрей Шихова, 21 августа стало самым холодным днём недели. В дальнейшем в регионе температура воздуха начнёт подниматься.

«Температура воздуха днём около +20 градусов, в воскресенье возможно чуть выше», — уточнил Андрей Шихов perm.aif.ru.

Напомним, днём 21 августа в Пермский край пришло похолодание, вызванное проходившим через Урал циклоном «Сюзанна». В Перми и других территориях Прикамья прошли кратковременные ливни. Ранее метеорологи также предупреждали, что затянувшийся в регионе дождливый период может привести к резкому подъёму воды в реках.