Эксперт Шихов объявил об окончании дождей до конца недели в Пермском крае

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов анонсировал окончание дождей в Пермском крае до конца текущей недели.
Как рассказал специалист сайту perm.aif.ru, в ближайшие дни осадков в Прикамье не ожидается. По словам Андрей Шихова, 21 августа стало самым холодным днём недели. В дальнейшем в регионе температура воздуха начнёт подниматься.
«Температура воздуха днём около +20 градусов, в воскресенье возможно чуть выше», — уточнил Андрей Шихов perm.aif.ru.
Напомним, днём 21 августа в Пермский край пришло похолодание, вызванное проходившим через Урал циклоном «Сюзанна». В Перми и других территориях Прикамья прошли кратковременные ливни. Ранее метеорологи также предупреждали, что затянувшийся в регионе дождливый период может привести к резкому подъёму воды в реках.