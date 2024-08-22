Эксперт Шихов объявил об окончании дождей до конца недели в Пермском крае

Напомним, днём 21 августа в Пермский край пришло похолодание, вызванное проходившим через Урал циклоном «Сюзанна». В Перми и других территориях Прикамья прошли кратковременные ливни. Ранее метеорологи также предупреждали, что затянувшийся в регионе дождливый период может привести к резкому подъёму воды в реках.