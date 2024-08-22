Сергей Безруков поделился планами МГТ в новом театральном сезоне

Безруков напомнил, что МГТ исполнилось 10 лет. В честь юбилея художественный руководитель провел экскурс в историю здания, отметив огромный вклад в развитие театра заслуженного деятеля искусств РСФСР Исидора Тартаковского. Последний 46 лет возглавлял передвижной Московский областной театр имени Островского. Постоянного здания у него не было, как и у Московского областного камерного театра. Труппы выступали в Домах культуры, колеся по стране.
«Театр был домом, которому требовался свой дом», — вспоминал Безруков.
Местом будущего «дома» выбрали пустырь рядом с метро «Кузьминки». Так было положено начало МГТ.
Безруков отметил, что с мая 2024 года, в связи со сменой статуса с регионального театра на федеральный, ответственности и задач существенно прибавилось. Художественный руководитель подчеркнул, что все готовы к усердной работе.
Так, в планах на данный момент восемь премьер — вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них — «Капитанская дочка» в постановке Безрукова, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Дама с собачкой» Антона Чехова, «Дон Жуан» Мольера и другие спектакли.
Кроме того, запланированы гастроли по десяти городам в стране и за ее пределами (в Ташкенте и Минске) и участие в седьмом Большом детском фестивале.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Не одного актера: Сергей Безруков рассказал о планах своего театра.