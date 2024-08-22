Сергей Безруков поделился планами МГТ в новом театральном сезоне

Безруков напомнил, что МГТ исполнилось 10 лет. В честь юбилея художественный руководитель провел экскурс в историю здания, отметив огромный вклад в развитие театра заслуженного деятеля искусств РСФСР Исидора Тартаковского. Последний 46 лет возглавлял передвижной Московский областной театр имени Островского. Постоянного здания у него не было, как и у Московского областного камерного театра. Труппы выступали в Домах культуры, колеся по стране.