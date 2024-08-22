Расчистка русла реки Тобол в Кургане возобновится осенью

В Кургане возобновят расчистку русла Тобола выше Омского моста. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», старт работ на участке реки длиной 2,4 километра запланирован на осень нынешнего года.
Реку не чистили долгих 60 лет. За это время Тобол зарос камышами и начал мелеть. Это увеличивает нагрузку на дамбу и усиливает паводки.
В прошлом году речное русло наконец-то начали чистить, но работа забуксовала. Заказчик (Федеральное государственное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз») решил внести исправления в проектную документацию. А без документов доставить ил и мусор из воды нельзя. В «Центррегионводхозе» объяснили, что после начала уборки на реке стало понятно: работать потребуется больше, чем планировали. Поэтому и решили скорректировать проект.
В июле на реке провели геодезическое исследование, а теперь в бумаги вносят поправки.
В мэрии Кургана пообещали в этом году взяться также за расчистку 1,7 километра русла у центральной набережной — от гидроузла до пляжа «Бабьи пески». На вылавливание ила со дна потратят 239 млн рублей. Деньги обещали выделить из федерального бюджета.