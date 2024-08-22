Расчистка русла реки Тобол в Кургане возобновится осенью

В прошлом году речное русло наконец-то начали чистить, но работа забуксовала. Заказчик (Федеральное государственное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз») решил внести исправления в проектную документацию. А без документов доставить ил и мусор из воды нельзя. В «Центррегионводхозе» объяснили, что после начала уборки на реке стало понятно: работать потребуется больше, чем планировали. Поэтому и решили скорректировать проект.