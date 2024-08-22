В Башкирии появятся 5 новых пляжей, 11 кемпингов и 6 инфраструктурных проектов

Это шесть проектов по развитию инфраструктуры туризма, пять — по созданию пляжей и 11 — по созданию кемпингов. В этом году из российского бюджета на поддержку туристической отрасли Башкирии выделили более 166 миллионов рублей.
— Всего конкурсной комиссией министерства предпринимательства и туризма региона было рассмотрено 72 заявки от частных компаний и предпринимателей на сумму 523,8 миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе регионального Кабмина. — Из них 22 получат государственную поддержку в форме субсидий.
На нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» из российской казны потратят 84 миллиона рублей. Софинансирование региона составит два процента, а инвесторов — не менее 50 процентов от стоимости проекта.
— Уже не первый год мы поддерживаем развитие в сфере туризма, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко. — Например, в 2023 году в общей сложности поддержали 145 инвестиционных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры Башкирии,
Минтуризма РБ в ближайшее время планирует проведение дополнительного конкурсного отбора на предоставление грантов предпринимателям туристской индустрии.
Напомним, в этом году общая сумма государственной поддержки развития туризма запланирована в размере 948,3 миллионов рублей, в том числе 530,4 миллионов на национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
— Кроме того, на проект «Башкирское долголетие. Туризм» в 2024 году из регионального бюджета выделено 48 миллионов рублей, — добавили в пресс-службе Кабмина Башкирии.