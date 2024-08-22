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В Омске начался демонтаж бывшего роддома № 5

После капремонта в здании откроется Госпиталь ветеранов войн.

Источник: Комсомольская правда

В Омске идут работы по демонтажу строительных конструкций бывшего роддома № 5 на улице Рождественского. После капитального ремонта здесь откроется Госпиталь ветеранов войн, он станет филиалом основного учреждения, расположенного на улице Гагарина.

О планах сменить профиль медучреждения стало известно в мае. Тогда же был определен подрядчик — ООО «Ростпромстрой».

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на создание Госпиталя ветеранов войн было выделено порядка 400 миллионов рублей из федерального бюджета и еще около 500 миллионов из регионального.

«Сейчас работы в разгаре, ведется демонтаж строительных конструкций. После обновления в госпитале участникам СВО будут доступны самые современные методы диагностики, лечения и медицинской реабилитации», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года.