Новые предметы будут изучить школьники в Хабаровском крае

В школах Хабаровского края внедрят новые предметы «Основы безопасности и защиты Родины». Чтобы этот процесс прошел комфортно, заранее оснастят 63 кабинета. На эти цели будет выделено 160 миллионов рублей в рамках президентской единой субсидии. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, эту и другие темы обсуждали участники ежегодной августовской конференции руководителей и педагогов образовательных учреждений региона.
Участники события также обсудили итоги экзаменационной кампании в 2024 году. Число стобалльников увеличилось, доля стобалльных результатов по предметам естественно-научного цикла в этом году стала самой высокой за все годы сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае и составила 40 процентов.
В планах развивать инженерное и естественно-научное направления. Для этого в Хабаровске в школе МЧС и гимназии № 7 были открыты судоклассы, а в гимназии № 7 и школе № 43 организуют обучение по медицинскому профилю. Кроме того, до 1 сентября выполнят поставку оборудования для школьного «Кванториума».