Новые предметы будут изучить школьники в Хабаровском крае

В планах развивать инженерное и естественно-научное направления. Для этого в Хабаровске в школе МЧС и гимназии № 7 были открыты судоклассы, а в гимназии № 7 и школе № 43 организуют обучение по медицинскому профилю. Кроме того, до 1 сентября выполнят поставку оборудования для школьного «Кванториума».