В Башкирии прогнозируют рост популяции грызунов и комаров

В мониторинговых точках за весенний период отловлено 207 мышей, 155 особей комаров и 1081 клещ. Все они исследуются в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии на зараженность возбудителями инфекций.
В Роспотребнадзоре Башкирии отметили, что весной 2024 года отмечалось значительное уменьшение численности грызунов, но к осени прогнозируется рост популяции с рисками миграции грызунов в жилье человека.
Из-за проливных дождей пока отмечается снижение численности насекомых, но возрастают риски увеличения выплода комаров в сентябре 2024 года в связи с затоплением территорий, жилых домов и подвальных помещений.
Также специалисты надзорного ведомства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и дополнительный зоо-энтомологический мониторинг в городе Агидель. Там был выявлен один случай туляремии. Ранее этот очаг был не активен, в последний раз инфекцию в городе выявляли в 2019 году.