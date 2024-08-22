В Башкирии прогнозируют рост популяции грызунов и комаров

Также специалисты надзорного ведомства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и дополнительный зоо-энтомологический мониторинг в городе Агидель. Там был выявлен один случай туляремии. Ранее этот очаг был не активен, в последний раз инфекцию в городе выявляли в 2019 году.