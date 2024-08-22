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В Башкирии прогнозируют рост популяции грызунов и комаров

Специалисты Роспотребнадзора провели зоо-энтомологический мониторинг, в рамках которого исследуются насекомые и грызуны, которые могут быть источником и переносчиком природно-очаговых заболеваний, таких как ГЛПС, туляремия, клещевой энцефалит, боррелиоз.

Источник: Башинформ

В мониторинговых точках за весенний период отловлено 207 мышей, 155 особей комаров и 1081 клещ. Все они исследуются в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии на зараженность возбудителями инфекций.

В Роспотребнадзоре Башкирии отметили, что весной 2024 года отмечалось значительное уменьшение численности грызунов, но к осени прогнозируется рост популяции с рисками миграции грызунов в жилье человека.

Из-за проливных дождей пока отмечается снижение численности насекомых, но возрастают риски увеличения выплода комаров в сентябре 2024 года в связи с затоплением территорий, жилых домов и подвальных помещений.

Также специалисты надзорного ведомства проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и дополнительный зоо-энтомологический мониторинг в городе Агидель. Там был выявлен один случай туляремии. Ранее этот очаг был не активен, в последний раз инфекцию в городе выявляли в 2019 году.

экология