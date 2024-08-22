Учёный Бурмистров объяснил лженаучность натальных карт и астрологии

«Затем участникам последовательно демонстрировались три описания личностей: одно составлялось на него, ещё два — на других испытуемых. Задача заключалась в том, чтобы определить, какое из них принадлежит им. Этот эксперимент показал, что астрологи угадали примерно в 30% случаев, что соответствовало случайности», — поясняют в университете.