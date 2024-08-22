Учёный Бурмистров объяснил лженаучность натальных карт и астрологии

Учёный Пермского Политеха Евгений Бурмистров объяснил лженаучность натальных карт и астрологии в целом.
Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, преподаватель Политехнической школы вуза назвал отличие астрологии от сфер науки и объяснил, почему не строит доверять прогнозам, сделанным на основе дат рождений и знаков зодиака.
«Сам факт, что астрология не даёт точных предсказаний, не делает её ложной. Научная теория тоже может дать ошибочные результаты. Но учёный, когда данные его экспериментов не сходятся с теорией, пытается понять причину, дорабатывает гипотезу. Если это невозможно — он отбрасывает её и рассматривает иную версию», — поясняет Евгений Бурмистров.
По словам преподавателя ПНИПУ, для подтверждения или опровержения идей учёные проводят эксперименты, которые впоследствии проверяют другие исследователи. В этом, в частности, заключается научный метод. Астрологи же, в отличие от представителей научного сообщества, не проверяют и не доказывают озвученные предсказания.
В качестве примера того, что астрологии не стоит доверять, Пермский Политех приводит эксперимент, который провели учёные из университета Беркли — Шон Карлсон и Ричард Мюллер. Они проверили, влияют ли место и время рождения на аспекты личности. Они привлекли астрологов, которые составили натальные карты и интерпретации группе людей.
«Затем участникам последовательно демонстрировались три описания личностей: одно составлялось на него, ещё два — на других испытуемых. Задача заключалась в том, чтобы определить, какое из них принадлежит им. Этот эксперимент показал, что астрологи угадали примерно в 30% случаев, что соответствовало случайности», — поясняют в университете.
Натальные карты, которые были составлены астрологами во время эксперимента, не показали связи между результатами психологического теста и выбором астрологов.
«Когда результаты эксперимента Карлсона и Мюллера были обнародованы, астрологи обвинили ученых, что эксперимент был поставлен некорректно. Хотя формат исследования был одобрен и поддержан Национальным Советом Геокосмических Исследований — это нечто вроде профессиональной организации американских астрологов. Ни одному из них не пришло в голову усомниться в корректности исходной предпосылки, используемых методов или предложить новый, более корректный, по их мнению, эксперимент», — рассказывает учёный Евгений Бурмистров.