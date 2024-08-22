В Нытве утвердили официальный гимн городского округа

Депутаты думы Нытвенского городского округа 21 августа утвердили официальный гимн территориального образования Прикамья. Его создали к 100-летию со дня образования Нытвенского района.
Стихи для первого в истории округа гимна написала Нина Заморина, на музыку слова положил Алексей Куликов.
По словам главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова, поэтические строки прославляют нашу богатую историю, удивительную природу и незаурядных людей, а музыкальное обрамление гимна стало вдохновляющим.
«Лично мне больше всего легли на душу такие строки: “В каждой нашей семье есть близкий металлург, хлебороб и солдат”, а также слова припева», — поделился впечатлениями Ринат Хаертдинов.
Нытвенский округ вдобавок к гербу и флагу обрел еще один официальный муниципальный символ, который отразил исторические, культурные и патриотические традиции малой родины.
«Надеюсь, гимн понравится всем, приживется и станет неизменной частью мероприятий, посвященных родному Нытвенскому округу», — уверен глава муниципального образования Пермского края.