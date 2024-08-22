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В Нытве утвердили официальный гимн городского округа

Гимн создали к 100-летию со дня образования Нытвенского района.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты думы Нытвенского городского округа 21 августа утвердили официальный гимн территориального образования Прикамья. Его создали к 100-летию со дня образования Нытвенского района.

Стихи для первого в истории округа гимна написала Нина Заморина, на музыку слова положил Алексей Куликов.

По словам главы Нытвенского округа Рината Хаертдинова, поэтические строки прославляют нашу богатую историю, удивительную природу и незаурядных людей, а музыкальное обрамление гимна стало вдохновляющим.

«Лично мне больше всего легли на душу такие строки: “В каждой нашей семье есть близкий металлург, хлебороб и солдат”, а также слова припева», — поделился впечатлениями Ринат Хаертдинов.

Нытвенский округ вдобавок к гербу и флагу обрел еще один официальный муниципальный символ, который отразил исторические, культурные и патриотические традиции малой родины.

«Надеюсь, гимн понравится всем, приживется и станет неизменной частью мероприятий, посвященных родному Нытвенскому округу», — уверен глава муниципального образования Пермского края.