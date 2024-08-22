Сергей Кравчук: Наш город — это большая семья!

Глава города Сергей Кравчук посетил ежегодную августовскую конференцию, которая проводится перед началом учебного года и является площадкой для встреч команд управления образовательных учреждений, учителей и руководителей образовательной системы, сообщает ИА AmurMedia.
В этом году конференция посвящена году семьи и сосредоточена на вопросах воспитания семейных ценностей у молодого поколения. Мэр города Сергей Кравчук поприветствовал всех участников этого мероприятия.
— Дорогие педагоги! Вы сегодня на высоком профессиональном уровне адаптируете воспитательные практики к современным реалиям. Ваши достижения вызывают уважение и гордость. Многие из вас награждены государственными и ведомственными наградами. Всех вас объединяет особая ответственность, преданное отношение к делу, любовь к своей профессии. Хочу поблагодарить вас за работу и пожелать новых успехов и достижений в грядущем учебном году!" — обратился к собравшимся градоначальник.
Август — это период подведения итогов предыдущего учебного года, постановки задач, поиска новых подходов и определения ключевых направлений реализации государственной политики в сфере образования города Хабаровска.
— Мы обращаемся к этому вопросу в условиях глобальных мировых вызовов, во время проведения специальной военной операции. А значит, само время требует от родителей и школы воспитывать детей на примерах истинных патриотов и высоких профессионалов. Наш город — это большая семья. Мы все причастны к строительству благополучного завтра нашего региона. И осознаем, насколько важно, чтобы наши дети связывали свою судьбу с Хабаровском, Хабаровским краем. У муниципалитета есть всё, чтобы успешно решать эту задачу: лучшие педагоги, серьёзная материально-техническая база, постоянная мощная поддержка края, — отметил Сергей Кравчук.
Особое внимание было уделено вопросам пожарной и антитеррористической безопасности, на неё было выделено более 60 миллионов рублей, включая более 20 миллионов из муниципального бюджета. В целом на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году городская администрация выделила более 80 миллионов рублей.
Также проводятся работы по строительству четырех модульных спортивных залов на условиях софинансирования. Из городского бюджета выделено 30 миллионов рублей.
Капитальный ремонт школы № 39 финансируется из муниципального бюджета. Стоимость работ составляет более 43 миллионов рублей. Также 20 миллионов рублей из городского бюджета выделены на ремонт школы № 13, которая участвует в федеральной программе «Модернизация школьных систем».
С 1 сентября в школах возобновятся уроки труда. Помимо традиционных курсов столярного дела, кулинарии, кройки и шитья, ученики будут изучать управление беспилотными летательными аппаратами, животноводство, растениеводство и управление автоматизированными системами на производстве. Выбор предметов будет зависеть от региона, чтобы ученики могли получить практические навыки, полезные для будущей работы в своем регионе.
— Перед отраслью образования стоят серьезные задачи. Необходимо обеспечить все общеобразовательные учреждения материально-технической базой, которая позволит проводить качественное обучение ребят. Все модули будут выстроены таким образом, чтобы ребята на практике могли применить свои знания", — подчеркнула начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.