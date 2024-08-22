Сергей Кравчук: Наш город — это большая семья!

— Мы обращаемся к этому вопросу в условиях глобальных мировых вызовов, во время проведения специальной военной операции. А значит, само время требует от родителей и школы воспитывать детей на примерах истинных патриотов и высоких профессионалов. Наш город — это большая семья. Мы все причастны к строительству благополучного завтра нашего региона. И осознаем, насколько важно, чтобы наши дети связывали свою судьбу с Хабаровском, Хабаровским краем. У муниципалитета есть всё, чтобы успешно решать эту задачу: лучшие педагоги, серьёзная материально-техническая база, постоянная мощная поддержка края, — отметил Сергей Кравчук.