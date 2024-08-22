Тигрица Желтобокая тестирует мост в Хабаровском крае

Эта хищница без труда использует плоды человеческой инженерии и даже обучала этому своих тигрят из прошлого выводка. Есть вероятность, что скоро вновь можно будет увидеть на видео-ловушках такие «уроки», так как специалисты считают, что Желтобокая снова стала матерью.