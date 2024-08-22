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Тигрица Желтобокая тестирует мост в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигрица Желтобокая вновь обучит тигрят пересечению мостов.

Источник: Соцсети

Тигрица Желтобокая пересекает мост в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает Телеграм-канал Центр «Амурский тигр».

Эта хищница без труда использует плоды человеческой инженерии и даже обучала этому своих тигрят из прошлого выводка. Есть вероятность, что скоро вновь можно будет увидеть на видео-ловушках такие «уроки», так как специалисты считают, что Желтобокая снова стала матерью.

Согласно данным учёных, соблюдение экологического равновесия в районе имени Лазо имеет огромное значение для дальнейшего выживания Амурских тигров.

Возвращение Желтобкой к материнству может стать значимым событием для популяции, что подчеркивает необходимость дальнейшего мониторинга и защиты этих царственных хищников. Каждое новое поколение тигров, наученное адаптации и выживанию, становится важной частью усилий по сохранению этого величественного вида.

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