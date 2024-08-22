Как в Хабаровском крае помогают Курской области

— Случилась трагедия уже на территории нашего государства — прямое вторжение армии ВСУ. Наши соотечественники, кто смог эвакуироваться, остались без средств к существованию, домов и нажитого имущества. Старики, дети, молодые люди, простые мирные жители оказались заложниками этих обстоятельств, — говорит руководитель волонтерского штаба в Ульчском районе Инна Копылова. — Главная черта людей нашей страны — умение быстро и вовремя приходить на помощь, потребность объединяться и помогать, делиться и поддерживать. Спустя несколько часов после случившегося в Курской области администрацией Ульчского района и штабом принято решение о быстром реагировании и объявлении сбора гуманитарной помощи. Оповещения о сборе тут же разослали в администрации сельских поселений, привлекли волонтеров. Местные жители сориентированы о местах и предметах сбора, откликнулись предприниматели в Богородском, в Де-Кастри, Савинском.