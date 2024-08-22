Как в Хабаровском крае помогают Курской области

Вся Россия объединилась, чтобы помочь жителям приграничных районов Курской области, на которую совершили атаки вооруженные силы Украины. Не остался в стороне и Хабаровский край. С первых дней после трагедии в разных районах региона собирают гуманитарную помощь и отправляют ее курянам.
В Ульчском районе волонтеры штаба всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 2,5 года назад объединились для поддержки участников специальной военной операции. За это время жители северного района отправили больше пяти тонн тактического оборудования и приборов, мототехники, медикаментов, предметов быта. Помогают волонтеры не только своим землякам-военнослужащим, но и мирным жителям Донбасса, отправляя им детские вещи, предметы первой необходимости, обувь, книги для библиотек. И когда прогремела новость о попытке захвата российской территории и эвакуации населения, жители Ульчского района точно знали, как действовать.
Одними из первых откликнулись родные и близкие участников СВО. Они поделились тем, что планировали отправлять своим, — медикаментами, продуктами питания длительного хранения, средствами личной гигиены, бытовыми приборами.
— Случилась трагедия уже на территории нашего государства — прямое вторжение армии ВСУ. Наши соотечественники, кто смог эвакуироваться, остались без средств к существованию, домов и нажитого имущества. Старики, дети, молодые люди, простые мирные жители оказались заложниками этих обстоятельств, — говорит руководитель волонтерского штаба в Ульчском районе Инна Копылова. — Главная черта людей нашей страны — умение быстро и вовремя приходить на помощь, потребность объединяться и помогать, делиться и поддерживать. Спустя несколько часов после случившегося в Курской области администрацией Ульчского района и штабом принято решение о быстром реагировании и объявлении сбора гуманитарной помощи. Оповещения о сборе тут же разослали в администрации сельских поселений, привлекли волонтеров. Местные жители сориентированы о местах и предметах сбора, откликнулись предприниматели в Богородском, в Де-Кастри, Савинском.
Жители района переводят средства в Красный Крест и продолжают сбор денег для военнослужащих, передислоцированных в Курскую область. За одни сутки собрали больше 100 тысяч рублей. Районная группа.
«Zа наших ребят» и штаб #Мывместе закупают тактическую форму и спецснаряжение, медикаменты и оборудование для прифронтового госпиталя.
— Мы точно знаем, что и жители Курской области до случившегося тоже помогали участникам СВО, наверное, даже больше, потому что они там, на приграничье, особенно остро понимают ситуацию. И знаете, некоторые наши ребята, видя в статусах объявления о сборе помощи, просят счет, на который и они могли бы перевести деньги, чтобы помочь, — делится волонтер, жена мобилизованного участника СВО Ольга Созинова.
Более двух центнеров груза за первые дни после начала атак собрали в Комсомольске-на Амуре. В партии постельное белье, продукты, медикаменты, одежда, средства личной гигиены. В Хабаровске сотни людей также не остались в стороне. Там сбор организовали активисты реабилитационного центра «Точка опоры — ДВ», действующего на базе Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». К ним присоединились школьники и студенты.
Волонтеры обещают, что сбор продолжат. Ведь чужой беды не бывает.