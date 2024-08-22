Телебашня в Челябинске станет огромным триколором

Сегодня, 22 августа, в честь Дня российского флага на сооружении включат праздничную подсветку. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
В цвета государственного флага России телебашня, расположенная возле парка Пушкина, окрасится вечером, с наступлением темноты. Тогда праздничную подсветку будет особенно хорошо видно.
По данным городской мэрии, иллюминацию включат в девять часов. Полюбоваться огромным триколором, который будет возвышаться над городом, челябинцы смогут до полуночи.