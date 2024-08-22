Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миассе спасатели взломали дверь, чтобы вызволить ребенка из ванной

Десятилетний мальчик в Миассе оказался пленником в собственной квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе спасатели вызволили из заточения десятилетнего мальчика.

Школьник был дома один и застрял в ванной. Механизм дверной ручки-замка очень невовремя сломался и начал прокручиваться вхолостую.

В попытках выбраться мальчик не побоялся выбить стекло в двери. Но это не помогло. Дотянуться до ручки снаружи все равно не получилось.

Выручила привычка не расставаться с телефоном. Пленник ванной позвонил матери, которая в тот момент была на работе. Мать примчалась спасать сына, но тоже столкнулась с проблемой. Входная дверь квартиры оказалась заперта на защелку, открыть ее снаружи было невозможно.

Женщина вызвала спасателей.

— При помощи трехколенной лестницы они через окно поднялись в квартиру, открыли дверь маме, шанцевым инструментом разблокировали дверь ванной комнаты и освободили ребенка, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.