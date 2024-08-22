В Миассе спасатели взломали дверь, чтобы вызволить ребенка из ванной

В Миассе спасатели вызволили из заточения десятилетнего мальчика.
Школьник был дома один и застрял в ванной. Механизм дверной ручки-замка очень невовремя сломался и начал прокручиваться вхолостую.
В попытках выбраться мальчик не побоялся выбить стекло в двери. Но это не помогло. Дотянуться до ручки снаружи все равно не получилось.
Выручила привычка не расставаться с телефоном. Пленник ванной позвонил матери, которая в тот момент была на работе. Мать примчалась спасать сына, но тоже столкнулась с проблемой. Входная дверь квартиры оказалась заперта на защелку, открыть ее снаружи было невозможно.
Женщина вызвала спасателей.
— При помощи трехколенной лестницы они через окно поднялись в квартиру, открыли дверь маме, шанцевым инструментом разблокировали дверь ванной комнаты и освободили ребенка, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.