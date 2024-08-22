В Миассе спасатели взломали дверь, чтобы вызволить ребенка из ванной

Выручила привычка не расставаться с телефоном. Пленник ванной позвонил матери, которая в тот момент была на работе. Мать примчалась спасать сына, но тоже столкнулась с проблемой. Входная дверь квартиры оказалась заперта на защелку, открыть ее снаружи было невозможно.