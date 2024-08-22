Господдержка помогла ветерану СВО запустить бизнес-проект в Хабаровске.

— Часто спрашивают, что такое детейлинг самообслуживания, — продолжает он. — Это когда машину приводят в такое состояние, будто она только спустилась с заводского конвейера. Ее чистят, натирают, чтобы блестела. Клиент может сделать все сам на нашем оборудовании, тогда процедура обойдется ему гораздо дешевле. Причем, как правильно надо проводить детейлинг, научим, подскажем. И не боимся, что клиент потом сам сможет все делать. Наоборот, большинство признается, что, только попробовав самостоятельно привести в порядок машину, поняли, какой-то это нелегкий труд. Но есть и те, кто любит возиться с авто, вот они с удовольствием пользуются услугой самообслуживания. Тем более можно авто оставить на ночь, если не успел все сделать за день. Мы предоставляем и такую услугу. Да, детейлинг недешев, зато машинка будет как новенькая.