Господдержка помогла ветерану СВО запустить бизнес-проект в Хабаровске.

Вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции хабаровчанин осваивает ведение собственного бизнеса. Стать основателем и владельцем студии детейлинга он смог, получив субсидию от краевого правительства.
Снова с конвейера
Ефрейтор Алексей Плюта на гражданке не работал. Как призвали срочником в армию, так и служил, заключив контракт более восьми лет назад. С началом СВО отправился за «ленточку». После возвращения в Хабаровск обратился в фонд «Защитники Отечества» за помощью в трудоустройстве. Там и подсказали, что парню надо встать на учет в центре занятости.
— Меня всегда привлекали автомобили, с детства они мне интересны, поэтому хотелось работать именно в этой отрасли, связанной с личным транспортом, — объясняет Алексей Плюта. — Я обратился в центр занятости, там прошел тестирование. Специалисты определили способность к ведению собственного дела.
Начинающий предприниматель признается: самое сложное — составить бизнес-план. Для него это первый подобный опыт. Хорошо, помогли специалисты.
— Наряду со многими государственными услугами, которые оказываются через центр занятости, мы предлагаем поддержку при открытии собственного дела. Она полагается исключительно тем, кто официально зарегистрирован в статусе безработного. На это выделяют 144 тысячи рублей, но человек берет на себя обязательства — в течение полугода он должен предоставить отчет о потраченных средствах, и на протяжении двух лет данное предприятие должно работать, — говорит директор краевого госучреждения «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района» Елена Даниленко.
На полученные средства Алексей приобрел полупрофессиональную химию для мойки и полировки машин. Провел свет, обустроил бокс, сделал уголок отдыха для клиентов.
— Часто спрашивают, что такое детейлинг самообслуживания, — продолжает он. — Это когда машину приводят в такое состояние, будто она только спустилась с заводского конвейера. Ее чистят, натирают, чтобы блестела. Клиент может сделать все сам на нашем оборудовании, тогда процедура обойдется ему гораздо дешевле. Причем, как правильно надо проводить детейлинг, научим, подскажем. И не боимся, что клиент потом сам сможет все делать. Наоборот, большинство признается, что, только попробовав самостоятельно привести в порядок машину, поняли, какой-то это нелегкий труд. Но есть и те, кто любит возиться с авто, вот они с удовольствием пользуются услугой самообслуживания. Тем более можно авто оставить на ночь, если не успел все сделать за день. Мы предоставляем и такую услугу. Да, детейлинг недешев, зато машинка будет как новенькая.
Часть своей прибыли парень перечисляет на нужды СВО. Уверяет, что иначе нельзя — бойцам нужна поддержка.
— Для участников и ветеранов СВО делаю скидки. Чтобы парни знали, что всегда им помогут в любой ситуации и рядом есть те, кто тоже там бывал, — говорит Алексей.
О коллегах и напарниках
Алексей Плюта признается: конкуренция на рынке услуг есть, но автолюбителей на Дальнем Востоке так много, что клиентов не приходится делить и переманивать у коллег. В «хлебные» дни проходимость в боксе Алексея — десять-двенадцать человек. Этого вполне хватает, чтобы комфортно разместиться всем в помещении.
Глория в компании — второе «лицо» после директора.
Напарница Алексея — своенравная особа с красивым именем Глория и с отдельным «кабинетом» всегда на посту. К Глории прислушиваются, пытаются всячески угодить, чтобы задобрить. А она может и рыкнуть на директора, если что не по ней. Но ей все прощается — очень уж хороша собой. За то и держат на работе. Правда, в клетке. Глория — самка енота — проживает в боксе. Ее задача — праздно проводить день за днем и привлекать клиентов. Ну какая еще автомойка или студия детейлинга может похвастаться таким «сотрудником»?
— Мы купили щенка енота два года назад, но я уехал на СВО, а Глория решила, что я ее бросил, и все никак не может меня простить, — рассказывает Алексей. — Демонстрирует мне всячески свое отношение, дома с ней жить было нельзя, и мы перевезли ее сюда. Бокс теплый, ей тут комфортно, вольер большой — двухэтажный. Клиентам очень нравится, они привозят с собой детей, чтобы те могли понаблюдать за ней или поиграть. С другими-то она очень мила. Даже позволяет почесать себе спинку. Только на меня до сих пор в обиде.
Упитанная Глория, только что пытающаяся ухватить цепкими пальчиками микрофон сквозь прутья вольера, в подтверждение слов хозяина тут же зарычала на него и отвернулась от всех.
Обращайтесь и обрящете
Алексей — пока единственный из хабаровских участников СВО, кто воспользовался субсидией для открытия своего дела. Всего финансовую поддержку с начала года получили 24 новоиспеченных бизнесмена на сумму 6,54 миллиона рублей.
Начинающий предприниматель признается: самое сложное — составить бизнес-план, без помощи специалистов не обойтись.
С января 2024-го, по данным центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района, за помощью в трудоустройстве обратились около пятидесяти человек, вернувшихся со СВО.
— Мы активно сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества», — рассказывает Елена Даниленко. — Ветераны или члены семей могут обратиться с вопросами по поводу трудоустройства, профориентации, обучения, повышения квалификации, социальной адаптации. Услуги все оказываем бесплатно. Для участников СВО проводим специализированные ярмарки вакансий, рассказываем, как оформить резюме, презентовать себя работодателю. Как правило, военные хотят получить гражданскую специальность, и мы им в этом помогаем.
Сегодня в базе по Хабаровску и Хабаровскому району около 14 тысяч вакансий. Средняя заработная плата, которую предлагает участникам СВО, от 50 тысяч рублей. В приоритете сферы строительства, общественного питания и обслуживания. Ребята охотно переобучаются на рабочие профессии. Их выбрали почти 70 процентов из общего числа обратившихся.