В Салавате сократили программу празднования Дня города

«Вместо привычных вечерних мероприятий, мы сосредоточим наши усилия на поддержке тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Мы изначально сократили программу и отказались от затратных мероприятий и приглашения популярных артистов», — отметил Артур Рундау.
В программе празднования Дня города будут мероприятия, направленные на поддержку участников СВО.
«Уже стало традицией на проводимых мероприятиях плести маскировочные сети, организовывать сбор гуманитарной помощи на нужды СВО. Так будет и в этот раз. Также вас ждет патриотический концерт, который станет символом нашего единства и поддержки в это непростое время», — добавил Рундау.
Мероприятия пройдут 24 августа в парке культуры и отдыха.