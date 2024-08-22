В Салавате сократили программу празднования Дня города

«Уже стало традицией на проводимых мероприятиях плести маскировочные сети, организовывать сбор гуманитарной помощи на нужды СВО. Так будет и в этот раз. Также вас ждет патриотический концерт, который станет символом нашего единства и поддержки в это непростое время», — добавил Рундау.