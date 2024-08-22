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В Салавате сократили программу празднования Дня города

В Салавате решили сократить программу празднования Дня города. Об этом в своих соцсетях сообщил первый заместитель главы администрации Салавата Артур Рундау.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Вместо привычных вечерних мероприятий, мы сосредоточим наши усилия на поддержке тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Мы изначально сократили программу и отказались от затратных мероприятий и приглашения популярных артистов», — отметил Артур Рундау.

В программе празднования Дня города будут мероприятия, направленные на поддержку участников СВО.

«Уже стало традицией на проводимых мероприятиях плести маскировочные сети, организовывать сбор гуманитарной помощи на нужды СВО. Так будет и в этот раз. Также вас ждет патриотический концерт, который станет символом нашего единства и поддержки в это непростое время», — добавил Рундау.

Мероприятия пройдут 24 августа в парке культуры и отдыха.