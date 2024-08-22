Орденом Мужества за СВО награжден новосибирский врач-хирург Феликс Енокян

Начальник медицинской службы танкового полка, врач-хирург из Новосибирска Феликс Енокян был награжден Медалью Суворова, медалью «За спасение погибавших» и Орденом Мужества за время службы в зоне специальной военной операции.
Известно, что добровольцем на СВО он ушел в период частичной мобилизации в 2022 году.
Сейчас Феликс сам помогает новым бойцам оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, даже если те не имеют врачебных специальностей.
Напомним, что министерство обороны РФ назначило ответственных за Курск, Брянск и Белгород.