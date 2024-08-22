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Орденом Мужества за СВО награжден новосибирский врач-хирург Феликс Енокян

Врач-хирург Феликс Енокян из Новосибирска был награжден орденом Мужества за СВО.

Начальник медицинской службы танкового полка, врач-хирург из Новосибирска Феликс Енокян был награжден Медалью Суворова, медалью «За спасение погибавших» и Орденом Мужества за время службы в зоне специальной военной операции.

Известно, что добровольцем на СВО он ушел в период частичной мобилизации в 2022 году.

Сейчас Феликс сам помогает новым бойцам оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, даже если те не имеют врачебных специальностей.

Напомним, что министерство обороны РФ назначило ответственных за Курск, Брянск и Белгород.