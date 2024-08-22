В селе Могойтуй, которое находится в Бурятии у жителей случилась неприятность. Корова неизвестным образом упала в яму. Хозяева пытались вытащить животное, но никак не получалось. Поэтому единственным верным решением оказалось звонить в МЧС и просить помощи. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России.
— Специалисты обвязали корову стропами и вытащили на свободу, — рассказали в пресс-службе ведомства.
К счастью, животное не пострадало.
КП-Иркутск рассказывала, что туристы заметили мертвую нерпу возле паромной переправы на острове Ольхон. Люди в социальных сетях рассказывали, что тело плавает в Сахюрте. Специалисты убрали мертвое животное, а также сообщили о несчастном случае в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Теперь в рамках компетенции будут приняты необходимые меры.
В Забайкалье спасли упавшую в яму корову. Фото: МЧС России.