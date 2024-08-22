В Забайкалье спасли упавшую в яму корову

КП-Иркутск рассказывала, что туристы заметили мертвую нерпу возле паромной переправы на острове Ольхон. Люди в социальных сетях рассказывали, что тело плавает в Сахюрте. Специалисты убрали мертвое животное, а также сообщили о несчастном случае в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Теперь в рамках компетенции будут приняты необходимые меры.