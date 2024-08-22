В Пермском крае за неделю рост цены на бензин составил 15 копеек

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 13 по 19 августа. В Пермском крае после краткосрочной стабилизации вновь начали расти цены на бензин. По итогам прошедшей недели, средняя цена бензина выросла на 15 коп. и составила 58,03 ₽ за один литр.
На автозаправках Прикамья рост в 2 коп. зафиксировали на бензин марки АИ-95 — с 58,01 до 58,03 ₽ Цена на бензин марки АИ-92 не меняется уже вторую неделю подряд и составляет 53,31 ₽ Незначительный рост в 1 коп. также у дизельного топлива — с 67,26 до 67,27 ₽
Высокооктановый бензин марки АИ-98 подрос на 10 коп. с 73,64 ₽ до 74,74 ₽
Пермский край по средней цене на автомобильный бензин лидирует среди всех регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России. В региональный топ-3 также входят Свердловская (57,91 ₽) и Нижегородская (57,54 ₽) области.
В ПФО средняя цена одного литра бензина она составляет 56,08 ₽ За прошедшую неделю рост составил 13 коп.
В России средняя цена одного литра бензина с 13 по 19 августа выросла на 17 коп. с 57,67 до 57,84 ₽ Изменение цен на бензин Росстат зафиксировал в 79 регионах РФ. Наибольший рост цен в Республике Адыгее на 1,2% и Камчатском крае на 1,0%.