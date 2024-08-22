В Пермском крае за неделю рост цены на бензин составил 15 копеек

На автозаправках Прикамья рост в 2 коп. зафиксировали на бензин марки АИ-95 — с 58,01 до 58,03 ₽ Цена на бензин марки АИ-92 не меняется уже вторую неделю подряд и составляет 53,31 ₽ Незначительный рост в 1 коп. также у дизельного топлива — с 67,26 до 67,27 ₽