В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России

Мемориальная доска в память о полковнике Алексее Волошине (13 февраля 1920 года — 24 июня 2020 года), участнике Великой Отечественной войны, артиллеристе, появится по адресу: Тверская улица, дом 17. После начала войны он добровольно пришел в военкомат. Студента технического института направили учиться в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. По его окончании в феврале 1942 года лейтенант Волошин начал свой фронтовой путь в должности командира огневого взвода артиллерийского полка.