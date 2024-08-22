В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России

Распоряжение об увековечении их памяти подписал Сергей Собянин. Мемориальные доски будут установлены до конца этого года.
Алексей Прохорович Волошин
Мемориальная доска в память о полковнике Алексее Волошине (13 февраля 1920 года — 24 июня 2020 года), участнике Великой Отечественной войны, артиллеристе, появится по адресу: Тверская улица, дом 17. После начала войны он добровольно пришел в военкомат. Студента технического института направили учиться в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. По его окончании в феврале 1942 года лейтенант Волошин начал свой фронтовой путь в должности командира огневого взвода артиллерийского полка.
Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах. При форсировании Днепра 271-й стрелковый полк захватил плацдарм глубиной до четырех километров. Алексей Волошин сумел так организовать переправу батареи, что в течение получаса все орудия были доставлены на правый берег. Позиции артиллеристов подверглись бомбардировке, но командир смог вывести орудия из-под удара без потерь в личном составе и материальной части. 28 сентября 1943 года его батарея подбила 11 немецких танков.
12 июня 1944 года президент США Франклин Рузвельт подписал указ о награждении четырех советских младших офицеров, ранее представленных к званию Героя Советского Союза, медалью «Серебряная звезда». В октябре 1944-го его личный представитель Гарри Гопкинс, посол США Аверелл Гарриман и американский военный атташе генерал-майор Джон Дин вручили Алексею Волошину высокую военную награду.
24 июня 1945 года майор Волошин участвовал в легендарном Параде Победы, где был знаменосцем артиллерийской академии. С 1976-го и до ухода на пенсию в 1985-м Алексей Прохорович руководил Московским городским стрелково-спортивным клубом ДОСААФ.
Герой удостоен орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и других наград. Умер в Москве 24 июня 2020 года, похоронен на Троекуровском кладбище.
Александр Николаевич Медведев
Мемориальная доска в память о генерал-полковнике авиации Александре Медведеве (23 ноября 1918 года — 28 мая 1984 года), участнике Великой Отечественной войны, штурмане, будет установлена по адресу: Мосфильмовская улица, дом 11, корпус 1.
Александр Медведев окончил Мелитопольское военное авиационное училище в 1940 году. Свой первый боевой вылет совершил на третий день войны — 24 июня 1941-го. Герой принимал активное участие в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Участвовал в Смоленской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской, Восточно-Прусской и Земландской операциях, а также в разгроме курляндской группировки противника.
За время войны Александр Медведев совершил 261 боевой вылет (два — на бомбардировщике СБ и 259 — на бомбардировщике Пе-2). В воздушных боях сбил лично пять самолетов противника и в составе группы — три.
После Великой Победы продолжил служить в Военно-воздушных силах СССР штурманом бомбардировочных авиаполков. В 1952 году окончил военно-воздушную академию в Монине, после чего 20 лет служил в штабе дальней авиации. В 1972—1983 годах Александр Медведев был первым заместителем начальника Главного штаба Военно-воздушных сил СССР.
Александр Николаевич награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды. Герой умер в Москве 28 мая 1984 года, похоронен на Кунцевском кладбище.
Иван Константинович Палилов
Мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны подполковнике Иване Палилове (15 августа 1919 года — 29 марта 1994 года) установят по адресу: Сиреневый бульвар, дом 50. Герой сражался на фронтах советско-финской войны. В начале Великой Отечественной войны был командиром зенитного орудия артиллерийского дивизиона. В 1942 году Иван Палилов окончил Харьковское военно-политическое училище. Участвовал в освобождении Левобережной Украины, в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях.
В 1945 году гвардии капитан Иван Палилов командовал ротой 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Герой отличился во время освобождения Польши. Рота Палилова прорвала немецкую оборону в районе населенного пункта Бжозувка-Подогродзе в восьми километрах к югу от города Варка, переправилась через реку Пилицу и захватила мост через нее.
После окончания войны Иван Константинович продолжил службу в Советской армии. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени и тремя орденами Красной Звезды. Умер в Москве 29 марта 1994 года, похоронен на Хованском кладбище.
Николай Иванович Сечкин
Мемориальная доска в память о ефрейторе Николае Сечкине (5 января 1925 года — 3 января 2019 года), участнике Великой Отечественной войны, стрелке, будет установлена по адресу: 1-я Курьяновская улица, дом 16а.
Николай Сечкин с ноября 1942 года по март 1943-го воевал в брянских лесах в партизанском отряде. Затем был призван в Красную армию. Был стрелком 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Участвовал в Черниговско-Припятской наступательной операции, освобождал города Севск, Новгород-Северский, форсировал реки Сев, Десну (дважды) и Сож. В оборонительных боях под Севском герой из снайперской винтовки уничтожил 11 вражеских солдат и офицеров.
14 октября 1943 года Николай Сечкин одним из первых форсировал Днепр вместе со штурмовой группой и принял участие в захвате плацдарма на правом берегу реки. Во время наступления с помощью подручных средств форсировал Сож и в составе полка участвовал в боях за плацдарм. Вместе с боевыми товарищами отразил контратаки противника, лично уничтожив гранатами пять вражеских солдат и захватив пулемет.
В 1944 году Николай Сечкин был демобилизован по ранению. Жил в Москве, работал зубным техником в госпитале. Ветеран принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи, выступал с воспоминаниями о войне в школах и училищах, в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе.
Николай Иванович награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». Он умер в Москве 3 января 2019 года, похоронен на Троекуровском кладбище.
Татьяна Николаевна Сумарокова
Мемориальная доска в память о Татьяне Сумароковой, участнике Великой Отечественной войны, штурмане, гвардии лейтенанте (16 сентября 1922 года — 28 мая 1997 года), появится по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 22.
В 1939 году после школы Татьяна Сумарокова поступила в 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Когда она окончила два курса, началась война. Девушка участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Москвой. После ускоренного курса обучения в Энгельской военной авиационной школе пилотов ее зачислили стрелком-бомбардиром в 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк.
В годы Великой Отечественной войны Татьяна Сумарокова была штурманом экипажа, звена и эскадрильи ночного бомбардировочного авиационного полка. Принимала участие в наступательном этапе битвы за Кавказ, весеннем наступлении 1943 года на Кубани (прорыв «Голубой линии») и Новороссийско-Таманской наступательной операции. В ноябре — декабре 1943 года обеспечивала снабжение боеприпасами десантников на Эльтигенском плацдарме в Крыму, а с декабря 1943-го поддерживала действия Отдельной приморской армии на Керченском плацдарме.
Летчица проявила мужество и отвагу в ходе Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Всего на ее счету 725 боевых вылетов.
В послевоенные годы Татьяна Николаевна занималась журналистской и издательской деятельностью. Она работала референтом и корреспондентом в Совинформбюро, старшим редактором и заведующей редакцией в издательстве «Физкультура и спорт», старшим редактором в издательстве художественной литературы и редакции газеты «Советский патриот», а также главным редактором методической литературы в издательстве «Знание» и старшим научным редактором в издательстве «Прогресс».
Татьяна Сумарокова принимала активное участие в общественной жизни, выступала перед молодежью. Входила в правление общества «Португалия — СССР». В 1976 году была издана книга Татьяны Николаевны «Пролети надо мной после боя» о судьбе ее подруги, летчицы Екатерины Рябовой, и ее мужа Григория Сивкова.
10 мая 1945 года Татьяна Сумарокова была представлена командиром полка к званию Героя Советского Союза, но вышестоящее командование заменило награду на орден Отечественной войны I степени. Звание Героя Российской Федерации было присвоено фронтовику указом Президента Российской Федерации от 11 октября 1995 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Кроме того, Татьяна Николаевна награждена двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, а также орденами Красной Звезды и Дружбы народов. Умерла в Москве 28 мая 1997 года, похоронена на Кунцевском кладбище.