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Замглавы города из Башкирии оштрафовали за плохое содержание дорог

В Кумертау прокуратуры выявила нарушения в части исполнения законодательство о безопасности дорожного движения.

Так, правоохранители установили, что участки дорог на улицах Искужина, Салавата, Ломоносова и Лесной имеют дефекты: просадок полотна, ямы и разрушение дорожного покрытия. Надзорное ведомство обратилось в суд, который оштрафовал замглавы администрации города на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.

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