Волонтеры в заповеднике Хабаровского края исследуют медвежьи тропы

Волонтеры августовской смены заповедника «Джугджурский», расположенного вдоль северо-западного побережья Охотского моря в Аяно-Майском районе Хабаровского края, получили уникальный опыт, погружаясь в дикое многообразие природы, — сообщает пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник “Джугджурский”.
Одной из главных задач волонтеров была работа по благоустройству территории заповедника, помощь инспекторам, и исследование местной флоры и фауны. Вместе с одним из биологов они ходили вглубь тайги, где изучали медвежьи тропы и помогали фиксировать следы диких животных, таких как зайцы и лисы. Волонтеры также принимали участие в инвентаризации редких растений и наблюдении за местной экосистемой.
Вера Красноперова и Маша Медакова, волонтеры, поделились своими впечатлениями о работе в заповеднике. Вера описала свои первые шаги в дикой тайге, где все вокруг кажется живым и загадочным: аромат багульника, хруст ягеля под ногами и удивительное разнообразие растений. «Тайга — волшебная барышня с сильным характером, магически завораживающим запахом», — так она охарактеризовала свои ощущения.
Биолог, сопровождавший волонтеров, провел их через лес, знакомя с местной флорой и фауной. Они увидели медвежьи тропы, следы зайцев и лисиц, а также «кузницу дятла» — удивительное место, где дятел заготовил шишки, используя старые как стабилизаторы для новых.
Не обошлось и без неожиданных встреч. В один из дней в лагерь к реке Лантарь заглянул медведь, напугавший волонтеров своим появлением. «Медведь пересек реку и пытался пройти по нашей косе, но, увидев лагерь, драпанул в лес», — рассказала Маша.
Кроме того, волонтеры имели возможность наблюдать за жизнью подводного мира: в ледяной воде реки Лантарь суетливо плавала молодь Мальмы, удивляя своим упорством и живостью.
Заповедник «Джугджурский» не только позволил волонтерам ощутить себя первопроходцами, но и стал местом, где природа щедро делится своими тайнами, открывая волшебство северной тайги и её обитателей.