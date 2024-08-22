Волонтеры в заповеднике Хабаровского края исследуют медвежьи тропы

Одной из главных задач волонтеров была работа по благоустройству территории заповедника, помощь инспекторам, и исследование местной флоры и фауны. Вместе с одним из биологов они ходили вглубь тайги, где изучали медвежьи тропы и помогали фиксировать следы диких животных, таких как зайцы и лисы. Волонтеры также принимали участие в инвентаризации редких растений и наблюдении за местной экосистемой.