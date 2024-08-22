Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии выросли штрафы за нарушение правил выпаса скота

В Башкирии выросли штрафы за нарушение правил выпаса скота.

Источник: Башинформ

Вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях», напомнили в пресс-службе республиканского парламента.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, с целью борьбы с бесконтрольным выпасом сельскохозяйственных животных, законом увеличен размер штрафов за нарушение порядка выпаса и прогона скота. Новая редакция статьи 7.3 КоАП РБ предусматривает административную ответственность за указанное правонарушение в виде штрафа для граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 7000 до 10 000 рублей, юридических — от 20 000 до 25 000 рублей.

За повторное правонарушение штрафы выше: для граждан — от 4500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 12 000 до 15 000 рублей, юридических лиц — от 30 000 до 45 000 рублей.

сельское хозяйство