В Башкирии выросли штрафы за нарушение правил выпаса скота.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, с целью борьбы с бесконтрольным выпасом сельскохозяйственных животных, законом увеличен размер штрафов за нарушение порядка выпаса и прогона скота. Новая редакция статьи 7.3 КоАП РБ предусматривает административную ответственность за указанное правонарушение в виде штрафа для граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 7000 до 10 000 рублей, юридических — от 20 000 до 25 000 рублей.