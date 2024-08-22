Новосибирцев предупредили о мощных ливнях и похолодании до +7 градусов

В ближайшие дни жители Новосибирской области столкнутся с сильными дождями и грозами, согласно прогнозу Гидрометцентра России. По информации синоптиков,
Также в соседней Кемеровской области 22 и 24 августа прогнозируются сильные дожди и грозы.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», 23 августа ночные температуры в Новосибирской области будут колебаться от +7 до +12 градусов, местами достигая +17 градусов. Дневные температуры составят от +17 до +22 градусов, с возможностью повышения до +27 градусов. Ночью осадки не ожидаются, однако в западной части региона возможны кратковременные дожди. В отдельных районах также прогнозируются сильные дожди и грозы.
На 24 августа синоптики предсказывают ночные температуры от +11 до +16 градусов, а дневные — от +17 до +22 градусов, местами до +27 градусов. В некоторых районах вновь возможны кратковременные дожди и грозы, включая сильные осадки.