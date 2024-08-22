Новосибирцев предупредили о мощных ливнях и похолодании до +7 градусов

По данным «Западно-Сибирского УГМС», 23 августа ночные температуры в Новосибирской области будут колебаться от +7 до +12 градусов, местами достигая +17 градусов. Дневные температуры составят от +17 до +22 градусов, с возможностью повышения до +27 градусов. Ночью осадки не ожидаются, однако в западной части региона возможны кратковременные дожди. В отдельных районах также прогнозируются сильные дожди и грозы.