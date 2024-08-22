В Башкирии выявлен случай «малой чумы»

Случай туляремии выявили в Агидели. Сейчас там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также дополнительный зоо-энтомологический мониторинг на территории города. Очаг долгое время был не активен (последний случай туляремии зарегистрирован в 2019 году). В ведомстве обратили внимание на меры профилактики природно-очаговых инфекций.
Весной в мониторинговых точках было отловлено 207 мышей, 155 особей комаров и 1081 клещ. Все они исследуются в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии на предмет зараженности возбудителями инфекционных заболеваний.
По результатам мониторинга весной 2024 года наблюдалось значительное уменьшение численности грызунов, однако к осени прогнозируется рост популяции с рисками миграции грызунов в жилые помещения человека. Из-за сильных дождей отмечается снижение численности насекомых, но возрастает риск увеличения численности комаров в сентябре 2024 года.
Туляремия — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется повышением температуры тела, головной болью, потерей аппетита, нарушением сна и другими симптомами. Переносчиками инфекции являются мелкие животные, грызуны, птицы и кровососущие насекомые. Туляремия может привести к опасным осложнениям, но своевременное лечение обычно эффективно.