В Башкирии выявлен случай «малой чумы»

Случай туляремии выявили в Агидели. Сейчас там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, а также дополнительный зоо-энтомологический мониторинг на территории города. Очаг долгое время был не активен (последний случай туляремии зарегистрирован в 2019 году). В ведомстве обратили внимание на меры профилактики природно-очаговых инфекций.