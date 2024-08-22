22 августа в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди

22 августа в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, сообщает краевой Гидрометцентр.
Днем местами кратковременный дождь. В отдельный районах, исключая участок Анапа-Геленджик, пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−23 м/с.
Ветер 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с.
Жара при этом не спадет: прогнозируется до 30−35 градусов.
Ранее «АиФ-Юг» писал — из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что сейчас на обмелевшем дне Краснодарского водохранилища можно увидеть снаряды времен Великой Отечественной войны и старинные артефакты.