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22 августа в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди

Ливни пройдут в отдельных районах, исключая участок Анапа — Геленджик.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 82% 762 мм рт. ст. +18°

22 августа в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, сообщает краевой Гидрометцентр.

Днем местами кратковременный дождь. В отдельный районах, исключая участок Анапа-Геленджик, пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−23 м/с.

Ветер 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с.

Жара при этом не спадет: прогнозируется до 30−35 градусов.

Ранее «АиФ-Юг» писал — из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что сейчас на обмелевшем дне Краснодарского водохранилища можно увидеть снаряды времен Великой Отечественной войны и старинные артефакты.