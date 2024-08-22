22 августа в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди

Ранее «АиФ-Юг» писал — из-за аномальной засухи сильно обмелело Краснодарское водохранилище. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что сейчас на обмелевшем дне Краснодарского водохранилища можно увидеть снаряды времен Великой Отечественной войны и старинные артефакты.