Доцент МГУ Андреюк: письменность можно потерять за 10−15 лет

— Сейчас уже довольно много детей, которые не пишут на бумаге, а набирают текст в телефоне, на компьютере. В каких-то школах, в первых классах есть прописи, но в некоторых их уже сразу учат печатать, а не писать. Ну дальше представьте, что они чуть-чуть подрастут, а потом все телефоны перестают работать. И задача их будет состоять уже не в том, чтобы писать, а в том, чтобы добыть себе пропитание, чтобы отбиваться от врагов.