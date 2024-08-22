Список лучших мультфильмов 2024 года — уже вышедших и ожидаемых

Главный герой мультфильма — наглый, заносчивый и избалованный кот Беккет. Когда он был котенком, его спасла из-под колес автомобиля молодая ученая по имени Роуз, которая занимается спасением популяции пчел. Беккету очень не нравится Ларри, парень Роуз — ведь он угроза его спокойной и счастливой жизни вдвоем с хозяйкой. Строя козни Ларри, Беккет попадает под колеса его машины и погибает.

Кот попадает в отдел перерождений для животных. Беккету дают еще девять жизней. Но выясняется, что перерождаться он будет в облике разных животных: крысы, таракана, попугая, рыбы, собаки… Его новые жизни коротки, так как Беккет все время сталкивается с опасностями. Он пытается привлечь внимание Роуз, но она не узнает своего питомца в новом обличье. Зато Беккет начинает совсем по-другому смотреть на Роуз и свое место в ее жизни.