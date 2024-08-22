В школах Волгограда в сентябре пройдут тренировки по эвакуации

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, все 340 образовательных учреждений областного центра соответствуют требованиям безопасности.
В учебные заведения муниципалитетов также проводятся инспекционные выезды межведомственной комиссии. Подготовка учреждений к возобновлению учебного процесса проходит с учетом требований санитарных норм, проведения ремонтных работ и мер комплексной безопасности.
Особое внимание в ходе проверок уделяется исправности систем оповещения, автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией граждан при пожаре, соблюдению требований к эвакуационным путям и выходам.
Планируется, что в сентябре во всех школах состоятся дополнительные инструктажи по вопросам обеспечения комплексной безопасности, а также тренировки по отработке действий при эвакуации.