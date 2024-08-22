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В школах Волгограда в сентябре пройдут тренировки по эвакуации

В преддверии нового учебного года специалисты МЧС проверили готовность школ и детсадов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, все 340 образовательных учреждений областного центра соответствуют требованиям безопасности.

В учебные заведения муниципалитетов также проводятся инспекционные выезды межведомственной комиссии. Подготовка учреждений к возобновлению учебного процесса проходит с учетом требований санитарных норм, проведения ремонтных работ и мер комплексной безопасности.

Особое внимание в ходе проверок уделяется исправности систем оповещения, автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией граждан при пожаре, соблюдению требований к эвакуационным путям и выходам.

Планируется, что в сентябре во всех школах состоятся дополнительные инструктажи по вопросам обеспечения комплексной безопасности, а также тренировки по отработке действий при эвакуации.

образование