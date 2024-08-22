Жителям Волгоградской области угрожают 8 видов простуд

Однако снизить риск возникновения респираторных заболеваний все же можно, если соблюдать определенные меры профилактики. Например, ни в коем случае не стоит выходить на учебу или работу с признаками болезни (насморк, кашель, повышенная температура тела). Лучше сразу обратиться в медучреждение.