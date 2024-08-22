Обновлённая Красная книга региона появится в Челябинской области через три года

На данный момент в Красную книгу Челябинской области занесено 229 видов растений, 30 грибов и 183 животных. При этом работа по мониторингу и сбору данных ведётся в регионе регулярно.
— Там, где редкие растения и животные встречаются достаточно часто, рекомендуем в будущем ввести особый режим охраны, присвоив территории статус памятника природы. На сегодняшний день таких мест в Челябинской области уже более 40. Кроме того, устанавливаем информационные аншлаги, чтобы и местные жители знали, кого из представителей живой природы, обитающих рядом, нужно особенно беречь.
Красную книгу Челябинской области учредили ещё в 2002 году. Согласно действующим нормам, издание необходимо обновлять не реже, чем раз в 10 лет. Новый вариант появится к 2027 году.
К слову, один из грибов, занесённых в Красную книгу региона, обнаружили в лесах национального парка «Зигальга» после обильных дождей. Его называют «оленьи рожки». Любителей тихой охоты предупредили, что собирать его нельзя.