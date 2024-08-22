Обновлённая Красная книга региона появится в Челябинской области через три года

— Там, где редкие растения и животные встречаются достаточно часто, рекомендуем в будущем ввести особый режим охраны, присвоив территории статус памятника природы. На сегодняшний день таких мест в Челябинской области уже более 40. Кроме того, устанавливаем информационные аншлаги, чтобы и местные жители знали, кого из представителей живой природы, обитающих рядом, нужно особенно беречь.