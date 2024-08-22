В Думу внесут проект о лишении мигрантов паспорта за сексуальное насилие

Авторами проекта стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду». В пояснительной записке они уточнили, что законопроектом собираются расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства. Помимо сексуального насилия, предлагается лишать паспорта России за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.