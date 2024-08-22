Сразу 5 водителей лишили прав за пьяную езду в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговоры пяти местным жителям в возрасте от 35 до 40 лет за управление автомобилем в состоянии опьянения, при этом ранее они уже были привлечены к административной ответственности за такое же нарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.