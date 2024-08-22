Сразу 5 водителей лишили прав за пьяную езду в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговоры пяти местным жителям в возрасте от 35 до 40 лет за управление автомобилем в состоянии опьянения, при этом ранее они уже были привлечены к административной ответственности за такое же нарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
«В суде установлено, что подсудимые, являясь лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также будучи лишенными права управления транспортными средствами, снова сели за руль в состоянии опьянения и управляли автомобилями», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Суд назначил виновным наказание в виде обязательных работ на срок от 200 часов, а также лишил права управлять автомобилем на 2 года. Один из нарушителей получил условный срок лишения свободы на 8 месяцев с испытательным сроком в 1 год.
Также были конфискованы 4 автомобиля. От одного из виновных взысканы денежные средства в размере стоимости автомобиля «BMW Х3».