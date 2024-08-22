Омичей просят выбрать лучшую авиакомпанию

Омский аэропорт просит посетителей и других омичей выбрать лучшую авиакомпанию. Победитель голосования получит Кубок аэропорта в номинации «Любимая авиакомпания омичей», сообщил паблик воздушной гавани.
Поводом для вручения призов стала очередная, уже 95-я годовщина основания аэропорта. Голосование продлится до конца августа, а принять в нём участие может любой пользователь «ВК». Достаточно зайти в группу Омского аэропорта и нажать на соответствующий виджет.
«Ваше мнение поможет нам выбрать лучшего перевозчика, который будет награждён памятным кубком и дипломом. Ваш выбор — это не только признание заслуг авиакомпании, но и вклад в улучшение качества предоставляемых услуг», — сообщила пресс-служба аэропорта.
В анкете есть и другие интересные вопросы — например, о том, рейса в какой город не хватает омичам.
Стоит заметить, что аэропорт каждый месяц подводит итоги и рассказывает, какие компании были пунктуальны, а какие постоянно допускали задержки вылета.