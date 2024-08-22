Омичей просят выбрать лучшую авиакомпанию

«Ваше мнение поможет нам выбрать лучшего перевозчика, который будет награждён памятным кубком и дипломом. Ваш выбор — это не только признание заслуг авиакомпании, но и вклад в улучшение качества предоставляемых услуг», — сообщила пресс-служба аэропорта.