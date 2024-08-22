Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов

«22 августа подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ», — предупреждают на предприятии.
С 09:00 до 12:00 без света будет пр-т Октябрьской Революции, 51, 57, 59.
С 08:30 до 17:30 электричество отключат на улицах: Красноперекопская, ½, 1−11 (нечет), Грушевая, 2−12 (чет), 1−11 (нечет), Тульская, 5, Российская, 2.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат электроэнергию в некоторых домах СТ’Таврия", ул. Кочубея, ул. Дундича, ул. Федько, ул. Ватутина, ул. Пархоменко, ул. Террасная, ул. Буденного, ул. Николая Музыки, ул. Степаненко, ул. Чапаева, пер. Школьный, ул. Котовского.
С 22 по 23 августа с 09:00 до 16:00 без света останутся некоторые абоненты по адресам: пр-д Фрегатный, ул. Василия Шукшина, ул. Веерная, бульвар Декоративный, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Урожайная.
«22 августа подача электроэнергии будет ограничена для безопасного выполнения неотложных работ в сети 10 000 В», — дополняет «Севастопольэнерго».
С 09:00 до 17:00 подачу электричества приостановят в некоторых домах села Передовое (пер. Южный, ул. Минчугова, КСП «Красный Октябрь») и села Широкое (ул. Клюшкина, ул. Булгакова, пер. Звонкий, пер. Яблоневый, ул. Микадзе, ул. Приозерная).
«Для безопасного выполнения неотложных работ в сети 10 000 В пройдет отключение электроэнергии 22 и 23 августа», — уточняют на предприятии.
С 09:00 до 18:00 Казачинское шоссе: ТСН ИЖС «Ахтиар», СТ «Рыбак-6», ТСН «Рыбак-7», ул. Глеба Успенского 2, Камышовое шоссе 59, 69.