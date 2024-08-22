Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов

С 22 по 23 августа с 09:00 до 16:00 без света останутся некоторые абоненты по адресам: пр-д Фрегатный, ул. Василия Шукшина, ул. Веерная, бульвар Декоративный, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Урожайная.