Атмосферный фронт принесет тепло в Свердловскую область

Об этом сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.
«На следующей неделе просматривается несколько погожих теплых дней, но перед этим в воскресенье 25 августа атмосферный фронт, несущий тепло, все же отметится непродолжительным дождем», — сообщила Галина Шепоренко.
По ее информации, с 11 по 20 августа в Свердловской области выпало больше нормы осадков. Например, в Нижнем Тагиле и Ивдельском районе — 2−2,5 нормы (50−70 мм).
Кроме этого была непривычно много гроз. Например, в Тугулыме 10 дней были грозы, в Алапаевске и Тавде — 8 дней.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области на четверг, 22 марта, МЧС продлило предупреждение о сильных дождях и ливнях.
В МЧС советуют водителям избегать поездок на автомобилях. При необходимости использования машины нужно быть очень внимательными, при ливне следует остановиться и переждать непогоду.