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Атмосферный фронт принесет тепло в Свердловскую область

В Свердловскую область на следующей неделе придет атмосферный фронт, который принесет в регион тепло.

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Об этом сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

«На следующей неделе просматривается несколько погожих теплых дней, но перед этим в воскресенье 25 августа атмосферный фронт, несущий тепло, все же отметится непродолжительным дождем», — сообщила Галина Шепоренко.

По ее информации, с 11 по 20 августа в Свердловской области выпало больше нормы осадков. Например, в Нижнем Тагиле и Ивдельском районе — 2−2,5 нормы (50−70 мм).

Кроме этого была непривычно много гроз. Например, в Тугулыме 10 дней были грозы, в Алапаевске и Тавде — 8 дней.

«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области на четверг, 22 марта, МЧС продлило предупреждение о сильных дождях и ливнях.

В МЧС советуют водителям избегать поездок на автомобилях. При необходимости использования машины нужно быть очень внимательными, при ливне следует остановиться и переждать непогоду.