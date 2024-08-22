Завтра в Омской области похолодает и пройдет дождь

Завтра в пятницу, 23 августа, в Омской области ожидается небольшое похолодание до +20 градусов и дождь. О том, какая будет погода в Омске 23 августа 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
В ночь на пятницу температура воздуха будет в пределах +10…+15 градусов. Местами пройдет дождь. Синоптики прогнозируют грозу, в отдельных районах сильный дождь. Порывы ветра в пределах 6−11 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов. Дожди и грозы сохранятся на протяжении всего дня. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.