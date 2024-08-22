Аквапарк «Лимпопо» временно закрывают в Екатеринбурге

Напомним, что с 1 на 2 апреля в аквапарке на площади в 50 квадратных метров огнем были повреждены внутренняя отделка помещений сауны и бара. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 60 человек личного состава. Еще до прибытия огнеборцев по лестничным маршам были эвакуированы 140 человек, в том числе 17 детей. Позднее Роспотребнадзор потребовал провести дополнительные уборку и дезинфекцию в «Лимпопо».