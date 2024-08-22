Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аквапарк «Лимпопо» временно закрывают в Екатеринбурге

Аквапарк «Лимпопо» в Екатеринбурге и Оренбурге временно закроют для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщается в социальных сетях аквапарка. Санитарно-профилактические работы будут проходить в аквапарке со 2 по 15 сентября.

«Мы станем еще лучше и чище. Перед открытием аквапарка, обязательно сделаем еще одну публикацию с напоминанием», — пишут в соцсетях.

Напомним, что с 1 на 2 апреля в аквапарке на площади в 50 квадратных метров огнем были повреждены внутренняя отделка помещений сауны и бара. В тушении были задействованы 19 единиц техники и 60 человек личного состава. Еще до прибытия огнеборцев по лестничным маршам были эвакуированы 140 человек, в том числе 17 детей. Позднее Роспотребнадзор потребовал провести дополнительные уборку и дезинфекцию в «Лимпопо».

туризм и отдых