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Челябинская область вышла на первое место в России по дешевизне бензина

В Челябинской области цена бензина АИ-92 оказалась самой низкой в стране.

В середине августа средняя цена бензина АИ-92 в Челябинской области составила 49 рублей 56 копеек за литр. Это наименьшая цена среди всех регионов России.

Как сообщили в областной Контрольно-счетной палате, в среднем по стране литр «девяносто второго» стоит 53 рубля 7 копеек. Дороже всего топливо в Магаданской области. Там за литр просят 68 рублей 43 копейки.

По уровню цен на бензин АИ-95 Челябинская область оказалась на третьем месте среди российских регионов. За литр на Южном Урале просят в среднем 54 рубля 69 копеек.

Самый дешевый АИ-95 — в Алтайском крае. Там горючее стоит 53 рубля 91 копейку.

экономика
топливо