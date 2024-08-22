Новосибирцы массово просят у ФССП защиты от коллекторов

В Новосибирской области за первые полгода 2024 года в ГУ ФССП по региону обратились более 550 граждан с просьбой защитить их права от необоснованных требований по взысканию просроченной задолженности. За аналогичный период прошлого года таких просьб было на 1,7% больше. Эти данные привёл глава областного управления ФССП Фёдор Плесовских.