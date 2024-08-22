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Новосибирцы массово просят у ФССП защиты от коллекторов

Более 550 граждан с просьбой защитить их права.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области за первые полгода 2024 года в ГУ ФССП по региону обратились более 550 граждан с просьбой защитить их права от необоснованных требований по взысканию просроченной задолженности. За аналогичный период прошлого года таких просьб было на 1,7% больше. Эти данные привёл глава областного управления ФССП Фёдор Плесовских.

«Граждане указывают на то, что (коллекторы) прибегают к некорректным способам взаимодействия при возврате просроченной задолженностей», — приводит слова Плесовских РБК Новосибирск.

Глава регионального ФССП дополнил, что в целом было вынесено около 140 протоколов об административных нарушениях на сумму более 14,5 млн рублей.