В центре Воронежа на семь часов перекроют движение на двух улицах

В субботу, 24 августа, на семь часов перекроют движение на двух улицах в центре Воронежа. Как сообщили в мэрии, коммунальщики будут пилить аварийные деревья на проспекте Революции (вдоль дома № 8 по стороне Фридриха Энгельса) и улице Фридриха Энгельса (от пересечения с проспектом Революции до пересечения с улицей Кольцовской). Поэтому с 9.00 до 16.00 движение на этих участках перекроют.