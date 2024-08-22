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В центре Воронежа на семь часов перекроют движение на двух улицах

В субботу в центре города будут пилить аварийные деревья.

В субботу, 24 августа, на семь часов перекроют движение на двух улицах в центре Воронежа. Как сообщили в мэрии, коммунальщики будут пилить аварийные деревья на проспекте Революции (вдоль дома № 8 по стороне Фридриха Энгельса) и улице Фридриха Энгельса (от пересечения с проспектом Революции до пересечения с улицей Кольцовской). Поэтому с 9.00 до 16.00 движение на этих участках перекроют.

— Все работы пройдут под строгим контролем управления экологии на основании ранее выданного порубочного билета, полученного в результате обследования специалистами, — сообщили в городской администрации.